Названы популярные приметы российских путешественников

Названы популярные приметы российских путешественников
Чтобы привлечь удачу нужно подержаться за угол стола. Фото: pixabay.com

Большинство россиян «присаживаются на дорожку» перед долгим предстоящим путем. Такая примета стала самой распространенной, более половины жителей страны стараются придерживаться ее.

Данный ритуал перед поездкой выполняют 52% опрошенных Ozon.travel. Всего в эксперименте сервиса участвовало 1,5 тыс. пользователей.

Второе место среди популярных примет стала – ничего не зашивать перед дорогой. 20% путешественников верят, что действие привлечет беду.

Другие 7% участников верят, что к несчастью приведет встреча с женщиной, в руках которой будут пустые ведра или пакеты. Среди них также есть те, кто верит, что нельзя оглядываться назад, при отъезде на отдых.

Чтобы привлечь удачу нужно подержаться за угол стола, а середина недели и выходные дни самые удачные, чтобы отправиться в дальний путь. В этом уверены 6% опрошенных.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что путешественники в мае сделают кассу сдатчикам квартир.

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Названы популярные приметы российских путешественников
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