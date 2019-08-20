Названы популярные приметы российских путешественников

Чтобы привлечь удачу нужно подержаться за угол стола. Фото: pixabay.com

Чтобы привлечь удачу нужно подержаться за угол стола. Фото: pixabay.com

Большинство россиян «присаживаются на дорожку» перед долгим предстоящим путем. Такая примета стала самой распространенной, более половины жителей страны стараются придерживаться ее.

Данный ритуал перед поездкой выполняют 52% опрошенных Ozon.travel. Всего в эксперименте сервиса участвовало 1,5 тыс. пользователей.

Второе место среди популярных примет стала – ничего не зашивать перед дорогой. 20% путешественников верят, что действие привлечет беду.

Другие 7% участников верят, что к несчастью приведет встреча с женщиной, в руках которой будут пустые ведра или пакеты. Среди них также есть те, кто верит, что нельзя оглядываться назад, при отъезде на отдых.

Чтобы привлечь удачу нужно подержаться за угол стола, а середина недели и выходные дни самые удачные, чтобы отправиться в дальний путь. В этом уверены 6% опрошенных.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что путешественники в мае сделают кассу сдатчикам квартир.