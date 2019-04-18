Путешественники в мае сделают кассу сдатчикам квартир

Почти вдвое вырос спрос на краткосрочную аренду квартир в Санкт-Петербурге на майские праздники. Сутки проживания в среднем обойдутся туристу в 1960 рублей и по доступности аренды наш город занял почетное 13-е место.

Росту внутреннего туризма способствовало снижение доступности заграничных поездок (рост цен и падения доходов населения). Поэтому на «длинные майские праздники» россияне планируют отдых внутри страны. Спрос на краткую аренду в Петербурге в сезон майских праздников 2019 года вырос на 48%, а вот предложение отстает – оно выросло всего на 19%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Самыми популярными направлениями внутреннего туризма на майские праздники 2019 года стали:

Суздаль Казань Москва Ялта Севастополь.

Санкт-Петербург находится на 13 месте. Интересно, что в лидере спроса – городе Суздаль — можно снять жилье за 800 рублей в сутки, в Москве – за 2840 рублей. По отношению к майским праздникам сезона 2018 стоимость аренды почти везде упала и больше всего в Москве – на 12,9%, согласно данным сервиса «Авито Недвижимость».

Единственное место где был рост цены аренды, причем на феноменальные 61% — село Териберка. И это вовсе не модный крымский курорт, а наоборот: село расположено в Кольском районе Мурманской области недалеко от Беренцева моря. Рановато россияне захотели прохлады – прямо в начале мая.

В Петербурге сезон 2019 года может быть последним, когда цены на краткосрочную аренду снизились, что может обозначать примерный паритет спроса и предложения. В октябре 2019 года вступают в силу правила, запрещающие располагать отели и хостелы в частном секторе (в жилых домах). А таких в Петербурге более 4600 штук и они обеспечивают 80% спроса на недорогое жилье.

Сейчас эти «отельеры» всячески протестуют и просят или отменить закон или перенести его на более позднее время. Однако, по оценкам экспертов отрасли, шансов у них мало. И может так случится, что через год кратковременная аренда жилья в Санкт-Петербурге резко подорожает.