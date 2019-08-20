Петербуржца приговорили к шести годам за восемь смертельных ударов

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Кирилла Рудого. Его признали виновным в убийстве по неосторожности.
Суд установил, что в ноябре 2017 года мужчина нанес не менее восьми ударов потерпевшему. Тупым предметом он ударил по области головы, шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался.
Инцидент произошел в квартире на проспекте Луначарского.
Суд назначил Рудому наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура. При вынесении приговора во внимание была принята позиция государственного обвинителя.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Крыленко двое злоумышленников избили 36-летнего мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Личности нападавших пока не установлены.