Новая полоса появится на съезде с Лиговского путепровода

Участок дороги активно освобождают для будущих работ. Фото: кадр из видео на телеграмм-канале "Барышня в Смольном"

Участок дороги активно освобождают для будущих работ. Фото: кадр из видео на телеграмм-канале "Барышня в Смольном"

Остановившаяся стройка возобновлена и движется к завершению.

Перекрытый участок съезда с Лиговского путепровода уже целый год образует пробки, а водители с нетерпением ждут завершения работ. Никаких изменений на огражденном участке долгое время не наблюдалось, но недавно все изменилось.

Ведущая Инна Карпушина сделала небольшой репортаж с места событий и опубликовала видео в своем телеграмм-канале. Как сообщает журналистка, началу строительства поспособствовало обращение местных жителей, уставших от постоянных пробок, к властям.

Так, новая правая полоса дороги на промежутке между улицей Красных Зорь и АЗС «Газпромнефть» будет доступна для проезда транспортных средств с 1 сентября 2019 года, по данным.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на Московском проспекте.