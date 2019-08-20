Среди россиян очень популярны кнопочные телефоны

Согласно статистике примерно четверть российского рынка занята кнопочными телефонами.

Несмотря на высокий спрос на смартфоны, кнопочные телефоны не сдают позиций. Согласно исследованиям, которые провели GfK, «М. Видео – Эльдорадо» и «Связной», за первую половину 2019 года было продано почти 4 миллиона таких телефонов. Это составляет примерно 22% от всего рынка продаж телефонных аппаратов.

По данным Известий, одновременно с этим по разным каналам было продано около 13 миллионов смартфонов. Тем не менее продажи телефонов с кнопками упали на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом 2018 году, говорят эксперты.

Военные, пенсионеры и курьеры все еще делают выбор в пользу телефонов без сенсорного экрана. Причина в том, что такие устройства стоят дешевле и подолгу держат зарядку.

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