Среди россиян очень популярны кнопочные телефоны

Среди россиян очень популярны кнопочные телефоны
Кнопочные модели пока не сдают позиций. Фото: Pixabay

Согласно статистике примерно четверть российского рынка занята кнопочными телефонами.

Несмотря на высокий спрос на смартфоны, кнопочные телефоны не сдают позиций. Согласно исследованиям, которые провели GfK, «М. Видео – Эльдорадо» и «Связной», за первую половину 2019 года было продано почти 4 миллиона таких телефонов. Это составляет примерно 22% от всего рынка продаж телефонных аппаратов.

По данным Известий, одновременно с этим по разным каналам было продано около 13 миллионов смартфонов. Тем не менее продажи телефонов с кнопками упали на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом 2018 году, говорят эксперты.

Военные, пенсионеры и курьеры все еще делают выбор в пользу телефонов без сенсорного экрана. Причина в том, что такие устройства стоят дешевле и подолгу держат зарядку.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП с мотоциклистов, велосипедистом и двумя автомобилями.

исследование смартфоны телефоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом «Роскосмосу»
Деньги, собранные «Русфондом» для Фриске, потратят на помощь детям
Петербуржца принудили выплатить экс-супруге 200 тысяч
Набережную у «Лахта Центра» построят за 3 года
Родителей накажут за шалости подростков в заброшенном здании на ...
В Кремле прокомментировали переговоры Путина и Макрона
Предпенсионеры и жертвы репресий получат бесплатную юрпомощь в Петербурге
«Петроэлектросбыт» объяснился за рекламу аптеки на квитанциях