Мотоциклист налетел на велосипедиста

Мотоциклист налетел на велосипедиста
Погибших в ходе аварии нет. Фото: Pixabay

В ДТП участвовали четыре транспортных средства.

Накануне утром произошло ДТП на улице Бассейной. Поворачивая налево, автомобиль «Nissan» и мотоцикл не уступили друг другу и врезались в водителя «Mersedes».

В результате сильного столкновения мотоцикл вылетел на тротуар и сбил мужчину велосипедиста, который собирался переезжать дорогу, ожидая зеленого сигнала светофора.

Согласно данным, сообщаемым УИ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 30-летний водитель мотоцикла тяжело травмирован, велосипедист 32 лет получил травмы средней тяжести. Состояние двух других участников аварии неизвестно.

Детали происшествия уточняются специалистами.

Ранее GazetaSPB сообщила об увольнении замглавы ПФР.

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