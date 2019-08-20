Медведев уволил замглавы ПФР из-за утраты доверия

Медведев уволил замглавы ПФР из-за утраты доверия
Чиновник признал свою вину. Фото: ТАСС

Алексей Иванов обвиняется в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ уволен со словами «в связи с утратой доверия». Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Алексей Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном. Его соучастник Алексей Копейкин, директор департамента ООО «Техносерв менеджмент», он обвиняется в посредничестве в получении взятки.

Как сообщает следствие, неизвестные в течение 2 лет за определенное покровительство пересылали каждый месяц по 200 тысяч на счет Копейкина, а тот в свою очередь отправлял их Иванову.

По данным ТАСС, собственную вину чиновник уже признал. Оба обвиняемых сейчас находятся под стражей.

Ранее GazetaSPB сообщила об аресте средств петербургского миллиардера.

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Медведев уволил замглавы ПФР из-за утраты доверия
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