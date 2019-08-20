У петербургского миллиардера арестовали счета

У петербургского миллиардера арестовали счета
Санкции применены к Кашину и экс-главе компании. Фото: Youtube

3 млрд рублей на банковских счетах Александра Кашина теперь под арестом.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заблокировал счета предпринимателя Александра Кашина в рамках дела о банкротстве инвестиционной компании «Энергокапитал». Документ с решением суда опубликован, а сумма ареста составила 3 млрд рублей.

Сначала брокерскую компанию «Энергокапитал» лишили лицензии из-за незаконных манипуляций с акциями «Ленэнерго». После отзыва лицензии любая брокерская организация должна в течение трех дней вернут вкладчикам активы. Этого не последовало.

Первоначальные попытки решить дело о возврате средств в суде не были успешны. Но в апреле 2019 года дело направили в первоначальную инстанцию, так, было принято решение арестовать финансы на банковских счетах Кашина и Аркадия Поляруса, экс-главы «Энергокапитала». Помимо счетов арестованы также доли в компаниях, земельные участки и недвижимое имущество.

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