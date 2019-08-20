Большая партия Вьетнамского риса оказалась заражена

Большая партия Вьетнамского риса оказалась заражена
Ввоз опасной партии запретили. Фото: Pixabay

Проверка Россельхознадзора забраковала 220 тонн риса из-за найденных в нем имаго мух.

Внутри контейнеров с крупной партией риса из Вьетнама эксперты обнаружили живых опасных насекомых. Это оказались имаго (взрослые насекомые) многоядной мухи.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу Ленобласти, была проведена экспертиза в «Ленинградской межобластной ветеринарной лабораторией». Исследование подтвердило опасность «карантинного объекта».

Поставщикам риса отвели двое суток на принятие решения: обезвредить продукцию, уничтожить зараженную часть партии или вернуть во Вьетнам. Реакции от производителей не последовало, поэтому специалисты запретили ввоз десяти зараженных контейнеров с рисом.

Найденный в крупе вид насекомого, многоядная муха, переносит холеру и очень опасна для человека.

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