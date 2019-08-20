Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом «Роскосмосу»

Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом «Роскосмосу»
"Роскосмос" принял вызов. Фото: Pixabay

Компания SpaceX Илона Маска простимулировала разработку новых ракет «Роскосмосом».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем обращении к аудитории молодежного образовательного форума «Машук-2019» отметил высокую роль Илона Маска в развитии госкорпорации. По его словам, благодаря Маску Россия перестала «почивать на лаврах» и приняла вызов.

Также Рогозин раскритиковал ценовую политику изобретателя, подчеркнув, что цены на ракеты компании SpaceX «нерыночные и несправедливые». Специалист уверен, что Маск совершает демпинг. Иначе говоря продает Пентагону ракеты по очень высокой цене, на выручку строит новые, а потом продает их дешево на международном рынке, таким образом, вытесняя конкурентов.

Дмитрий Рогозин подчеркивает, что и в таких условиях «Роскосмос» разработает новые ракеты и сможет конкурировать.

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