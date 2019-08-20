Поклонская рассказала об исцелении во сне благодаря святому

Поклонская теперь чувствует себя хорошо. Фото: Kremlin.ru

Поклонская теперь чувствует себя хорошо. Фото: Kremlin.ru

Она поделилась историей о чуде, которое с ней произошло. Женщина выздоровела после того, как увидела во сне Луку Крымского.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Новостью депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась на YouTube-канале движения «Царский крест».

Она рассказала, что в храме Луки Крымского часто происходят чудеса. Однажды она подарила ему царскую икону и перстень, а недавно серьезно заболела. Депутату сделали операцию, после которой получились определенные осложнения. Излечиться ей помог святитель Луки – он пришел к Поклонской во сне и пообещал помочь ей.

«Он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло», — заверила политик.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Наталья Поклонская рассказала о таинственных хозяевах «обгадившегося жулика» Алексея Учителя.