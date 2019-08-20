Экстренное возвращение Lufthansa спровоцировало пробку в воздухе

Самолеты не могут приземлиться, так как занята полоса. Над Санкт-Петербургом летают несколько лайнеров.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Самолет Lufthansa вылетел из Северной столицы в Мюнхен больше часа назад. Он успел долететь до Эстонии, а потом развернулся и отправился снова в «Пулково». По предварительным данным, пилоты приняли такое решение по техническим причинам – каким именно не уточняется. Из-за вернувшегося борта в петербургском аэропорту случился коллапс – Lufthansa уже сел, а вот лайнерам «Аэрофлота» из Москвы и «России» из «Анапы» приходится кружить над «Пулково».

В сети появилась фотография, на которой видно, что у борта треснуло стекло.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Москвы в Париж совершил экстренную посадку. Речь, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Люксембурге, идет о небольшой технической неисправности самолета. Выявлена она была во время полета.