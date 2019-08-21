Винтовки и пистолеты нашли в квартире в Кировском районе Петербурга

Полиция расследовала дело об убийстве — пистолет вывел на дом возможного продавца.

Полиция Санкт-Петербурга нашли незаконный склад оружия в квартире и дачном доме индивидуального предпринимателя. Правоохранительные органы проводили обыск в рамках расследования дела об убийстве.

Как стало известно GazetaSPb, в июле полиция Петербурга задержала мужчину за убийство петербуржца из сигнального револьвера — он был не зарегистрирован и, вероятно, переделан под стрельбу боевыми патронами. Полиция вышла на продавца оружия, а у него дома на Стойкости нашли три винтовки, пистолет “Маузер” и револьвер.

Позже полицейские направились на дачу подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов в Выборгский район Ленобласти. Там они сумели найти еще четыре винтовки и два пистолета с патронами. Найденное направили на экспертизу.

Ранее GazetaSPb сообщила, что молодые люди вынесли из магазина бутылку водки с помощью пистолета.