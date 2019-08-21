Молодежь пистолетом пыталась добиться номера прохожей на юге Петербурга

Молодежь пистолетом пыталась добиться номера прохожей на юге Петербурга
Молодые люди вынесли из торговой точки бутылку водки. Фото: pixabay.com

Двое мужчин, не сумев познакомиться с женщиной, напали на магазин.

Полиция Петербурга задержала молодых людей задержали по подозрению в разбое. До этого мужчины с пистолетом требовали номер телефона у прохожей.

Жители Красносельского района Петербурга обратились в полицию ночью во вторник, они рассказали, что несколько мужчин пристают к прохожим на перекрестке Ленинского и Кузнецова. Позже женщина, которая стала очевидицей событий, рассказала, что неизвестные требовали у нее номер телефона, угрожая пистолетом, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 августа.

На месте происшествия полицейским рассказали, что двое мужчин вынесли бутылку водки из магазина, угрожая сотрудникам пистолетом. Через 15 минут полиция задержала подозреваемых: одному 21 год, второму 25. Они не работают, один уже имеет судимость за кражу и грабеж.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в центре Петербурге надругались над попрошайкой.

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