Стали известны ноутбуки, которые чаще сдают в ремонт

Стали известны ноутбуки, которые чаще сдают в ремонт
Специалисты рекомендуют не пытаться чинить технику самостоятельно.. Фото: Pixabay

ASUS, Lenovo и HP, — но мастера утверждают, что дело не в частых поломках.

Чаще всего в ремонт жители Москва приносят ноутбуки марки ASUS и занимают 19% от общего числа, на втором месте техника бренда Lenovo – 18%, сразу за ними HP – 15%. Об этом рассказа Российская газета на основе данных сервиса «Чудо техники».

Эксперты утверждаю, что дело не более частых поломках, а в больше популярности переносных компьютеров этих производителей. Например, с 2013 года ASUS и Lenovo лидировали на российском рынке, а HP с того времени также становится все популярнее.

Также в ремонте оказываются Acer – 9%, Dell занимает 7% от всего количества, а Apple – 7%. Аналитики сервисного центра подчеркивают, что очень часто случаются поломки жестких дисков, материнской платы и ее составляющих.

Специалисты рекомендуют не пытаться починить устройства самостоятельно и сразу обращаться за квалифицированной помощью.

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