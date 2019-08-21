В России вырос спрос на поддержанные дизельные автомобили

Наиболее сильно дизельные авто подорожали в Иркутске (37%), Екатеринбурге (31%) и Челябинске (21%). Фото: pixabay

Наиболее сильно дизельные авто подорожали в Иркутске (37%), Екатеринбурге (31%) и Челябинске (21%). Фото: pixabay

В целом по стране спрос на б/у дизельные машины вырос на 7% по сравнению с 2018 годом.

Эксперты «Авито» сообщают, что средняя цена по России на дизельные автомобили с пробегом увеличилась на 13% и достигла 987 тысяч рублей. В июле прошлого года средняя стоимость на подобные автомобили составляла 873 тысячи рублей.

Сильнее всего спрос на дизельные машины вырос в Красноярске (35%), Ульяновске (21%) и Краснодаре (15%). А упал спрос в Екатеринбурге (9%), Тюмени (6%) и Волгограде (6%). Наиболее сильно дизельные авто подорожали в Иркутске (37%), Екатеринбурге (31%) и Челябинске (21%). Цена снизилась только в одном российском городе — в Самаре.

В пятерку популярных марок у жителей страны вошли: Volkswagen (14% от общего спроса), Mercedes-Benz (13%), Toyota (11%), BMW (8%) и Ford (7%).

В топ-10 наиболее популярных моделей первое место занял Ford Transit (4,2% от общего спроса), далее идет Volkswagen Transporter (4,1%) и Toyota Land Cruiser (3,9%). Эти же модели наиболее часто продаются. В топе «трендовых» моделей Hyundai Grand Starex и Peugeot Traveler. Помимо этого, в течение года в несколько раз выросла популярность автомобилей, стоимость которых не превышает 500 тысяч — Toyota Corolla Verso, Mercedes-Benz T1, Mercedes-Benz MB100, ГАЗель 2747.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с начала года в Петербурге продажи авто выросли на 0,3%.