Петербуржец идет в колонию строгого режима за кражу телефона

Ущерб оценили на сумму более 17 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Ущерб оценили на сумму более 17 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Через месяц после освобождения по УДО мужчина снова попался полиции.

Житель Санкт-Петербурга идет в колонию строго режима за кражу телефона. Мужчину уже несколько раз судили.

Петербуржца выпустили из мест лишения свободы по УДО, но уже через месяц он украл телефон из-под прилавка магазина, ущерб оценили на сумму более 17 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 21 августа. Когда полиция задержала злоумышленника, то выяснилось, что его уже несколько судили по подобным статьям.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала обвинение. Несмотря на признание и раскаяние мужчины, суд назначил ему 2 года ИК строгого режима. Гражданский иск потерпевшего уже удовлетворили.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ночью в Вырице ограбили велосипедиста.