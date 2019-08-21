Петербуржец идет в колонию строгого режима за кражу телефона

Через месяц после освобождения по УДО мужчина снова попался полиции.
Житель Санкт-Петербурга идет в колонию строго режима за кражу телефона. Мужчину уже несколько раз судили.
Петербуржца выпустили из мест лишения свободы по УДО, но уже через месяц он украл телефон из-под прилавка магазина, ущерб оценили на сумму более 17 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 21 августа. Когда полиция задержала злоумышленника, то выяснилось, что его уже несколько судили по подобным статьям.
Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала обвинение. Несмотря на признание и раскаяние мужчины, суд назначил ему 2 года ИК строгого режима. Гражданский иск потерпевшего уже удовлетворили.
Ранее GazetaSPb сообщила, что ночью в Вырице ограбили велосипедиста.