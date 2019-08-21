Ночью в Вырице ограбили велосипедиста

В Гатчинском районе Ленобласти полиция задержала по «горячим» следам злоумышленника, похитившего накануне велосипед и личные вещи у прохожего.

Все произошло днем ранее, 20 августа, в поселке Вырица на Сиверском шоссе.

Около 3 часов ночи злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у 31-летнего мужчины велосипед и сумку, где были 300 рублей и мобильный телефон. После грабитель скрылся с места происшествия.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В настоящее время злоумышленник задержан.

Ранее в GazetaSPb сообщали об ограблении петербурженки, которая гуляла по Парку Победы. В сумке у потерпевшей было 22 тыс. рублей.