В Парке Победы у петербурженки выхватили телефон и кошелек с крупной суммой денег

В Московском районе Санкт-Петербурга четверо неизвестных напали на женщину. О случившемся в отдел полиции пострадавшая сообщила днем ранее, 20 августа.

Все произошло 19 августа, когда она гуляла по Парку Победы.

Женщину окружили злоумышленники и, применив физическую силу, отобрали у нее мобильный телефон и кошелек, где было 22 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Ранее в GazetaSPb сообщали о надругательстве над безработной женщиной. Все произошло на улице Маяковского. У пострадавшей имеются психологические отклонения. Злоумышленник подъехал к ней на иномарке и заманил в безлюдное место.Полиция занимается проверкой произошедшего.