Индийский рис прибыл в Петербург с индийскими клещами

Груз остановили в Морском порту Северной столицы — он не соответствует требованиям безопасности.

Санитарные инспекторы остановили в морском порту Петербурга партию риса. Груз вернется обратно в Индию — его сочли небезопасным.

Партия крупы прибила в Петербурге в 12 контейнерах морским путем — общий вес составил 300 т, сообщили GazetaSPb в управлении Россельхознадзора по СПБ, ЛО и Псковской области 21 августа. Образцы товара отправил на экспертизу в лабораторию.

Партия оказалась грязной и зараженной вредителями — насекомыми и клещами, которые к насекомым не относятся, но хлебным запасам вредят точно так же. Поскольку груз не пускают в Россию, импортер решил вернуть его домой.

Ранее GazetaSPb сообщила, что британцы заслали в Москву груз в 20 млн живых насекомых.