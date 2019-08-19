Британцы заслали в Москву 20 млн живых насекомых

В Россельхознадзоре не уточнили, кто именно к ним прибыл. Фото: pixabay.com

В Россельхознадзоре не уточнили, кто именно к ним прибыл. Фото: pixabay.com

Ветеринарный контроль остался недоволен грузом — членистоногие отправляются обратно.

Ветеринарный контроль аэропорта Внуково остановил партию живых насекомых, которые прибыли в Москву из Великобритании. В специальных контейнерах содержалось 20 млн 55 тысяч особей.

Выяснилось, что у перевозчиков нет документов на такое огромное количество насекомых и нет сопроводительных ветеринарных бумаг, сообщает Россельхознадзор 19 августа. Инспекторы развернули груз: членистоногие летят назад к отправителю.

В ведомстве не уточнили, кто именно к ним приехал и с какими целями. Возможно, груз предназначался для частного зоопарка или фермы.

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