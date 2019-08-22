Зеленский отреагировал на возможность возвращения России в G8

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил России вернуться в состав «Большой восьмерки» в обмен на Крым.

Владимир Зеленский написал в своем официальном Facebook-аккаунте, что после того, как Россия вышла из G8, «ничего не изменилось», и «украинский Крым остается оккупированным, а украинский Донбасс до сих пор страдает от войны».

По словам Зеленского, возвращение Украине «оккупированного» Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе, а также освобождение заключенных украинцев, станет поводом для того, чтобы Россия смогла вернуться на свое место в «Большой восьмерке».

Россия была исключена из G8 в связи с событиями на Украине. Сейчас в состав «Большой семерки» входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский предлагает отказаться от паспорта РФ ради украинского гражданства.