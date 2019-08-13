Зеленский предлагает отказаться от паспорта РФ ради украинского гражданства

За первое полугодие 2019 года на Украину не пустили 4670 россиян. Фото: администрация президента Украины

За первое полугодие 2019 года на Украину не пустили 4670 россиян. Фото: администрация президента Украины

Россиян, преследуемым по политубеждениям, примут в Украине по упрощенной процедуре.

Владимир Зеленский распорядился разработать проект закона о упрощенном гражданстве для россиян, преследуемых по политическим убеждениям. Для получения паспорта Украины нужно отказаться от паспорта РФ.

Более простой и быстрый процесс пообещали и тем, кто помогал обеспечивать безопасность Украины, следует из текста указа на сайте администрации президента от 13 августа. Список документов, которые дают право рассчитывать на украинское гражданство, расширился — например, лицо может подать декларацию об отказе от гражданства РФ.

За первое полугодие 2019 года на Украину не пустили 4670 россиян, по данным пограничной службы Украины. В начале 2000-ых годов россияне составляли вторую по численности этническую группу на Украине — их численность оценивали в 8,3 млн человек, т.е. на тот момент около 17% от общего населения.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Трамп верит в способность Зеленского и Путина договориться.