Роскачество обнаружило формальдегид в нескольких моделях электрочайников

Кипятить воду в чайнике лучше только один раз. Фото: pixabay.com

Кипятить воду в чайнике лучше только один раз. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили электрические чайники. В исследовании участвовали 30 наиболее популярных моделей, стоимостью от 480 до почти 8 тыс. рублей.

В восьми моделях после кипячения воды выделялся формальдегид. Согласно российскому законодательству дефектом обнаружение не считается, так как соответствующая норма не прописана.

Руководитель Роскачества Андрей Белоусов отметил, что вещество может негативно сказаться на здоровье потребителя. Вместе с водой оно попадет в организм человека.

Специалист также порекомендовал кипятить воду в электрочайнике один раз.

В ходе эксперимента эксперты кипятили воду, а по прошествии 12 часов снова ее нагревали.

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