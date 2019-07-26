Роскачество поделилось советами по сбору грибов

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать место для сбора грибов.

Специалисты предупреждают, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, поэтому перед сбором необходимо тщательно осмотреть каждый гриб.

Ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков пояснил, что настоящие грибы отличаются от ядовитых размером плода, окраской и наличием специфических структур, например, пленочки под шляпкой.

Например, у лесных шампиньонов должна быть розовая пластинка под шляпкой, которая с возрастом темнеет, в то время как у бледной поганки они всегда белого цвета. Но грибы не всегда можно сходу отличить от ядовитых, так, смертельно ядовитый гриб галерина окаймленная можно и не отличить от летнего опенка. У него, как и у опят, есть поясок на ножке под шляпкой, поэтому от сбора летних опять лучше воздержаться.

Отравиться можно не только ядовитыми грибами. Так, не рекомендуется собирать грибы со старым плодовым телом, признаками которого являются дряблость, большое количество червяков и налет плесени.

Кроме того, грибы не стоит собирать в местах с неблагоприятной экологической обстановкой — грибы способны впитывать и накапливать в себе все вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Также от сбора грибов стоит отказаться у обочин автомобильных дорог.

Что касается правильного сбора грибов — срезать или выдергивать, то эксперты советуют выкручивать гриб, а потом срезать его основание. Так не повреждается грибница и сокращается возможность попадания инфекций в срез.

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