В Роскачестве расскали о хорошем шашлыке

Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Фото: pixabay
Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Фото: pixabay

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору маринованного шашлыка в магазинах страны.

Специалисты призывают покупать шашлык известного производителя и обращать внимание на сроки изготовления. Если полуфабрикат не планируется готовить сразу, а, например, везти на дачу или на пикник за городом, то рекомендуется не брать шашлык в «белых» соусах, т. к. консистенция может скиснуть в дороге и риск пищевых отравлений повысится. Внимание следует обратить и на состав продукта — он должен быть максимально простым, без лишних добавок.

Если маринад для шашлыка готовится самостоятельно, то нужно учитывать, что до тепловой обработки мясо должно оставаться несоленым и храниться при температуре от 0 до 4 градусов, а уже замаринованное мясо — при температуре не выше 6 градусов.

Также важно, чтобы кусочки мяса были максимально однородными с плотной структурой мяса и без гнилостного запаха.

Готовить шашлык надо на углях, не подвергая его пламени. Эксперты называют самый безопасный способ готовки — запекание в фольге, т. к. она способна защитить продукт от образующихся во время горения канцерогенных веществ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскачество проверило российские бургеры.

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