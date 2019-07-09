Роскачество проверило российские бургеры

Эксперты проверили качество ингредиентов бургеров, купленных в 11 сетевых ресторанов Москвы, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

В ходе исследования проверялись такие рестораны, как McDonalds, KFC, Burger King, Farsh, «Мираторг», BB&Burgers, Ketch Up, МЯСОROOB, Burger Club, Black Star Burger и Jerry Wings.

Специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков в бургерах пяти сетей. Однако, они были были в предельно допустимых нормах, об этом сказано на сайте Роскачества.

Также эксперты выяснили, что все бургеры оказались пересоленными. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не больше 5 граммов соли за сутки. А это значит, что в бургере ее должно быть максимум 0,7 грамма на 100 граммов. В бургерах из восьми ресторанов содержание соли было выше — от 0,9 до 1,1 грамма на 100 граммов.

Кроме того, была подсчитана калорийность бургеров. Их энергетическая ценность составила от 425 до 748 калорий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что американка получила $1,5 тысячи за 32 съеденных бургера.