Американка получила $1,5 тысячи за 32 съеденных бургера

Жительница США Молли Скалер стала победительницей в конкурсе на скоростное поедание бургеров, которое проводит сеть закусочных Z-Burger в Вашингтоне.

Женщине удалось съесть 32 бургера в течение 10 минут. Этим она побила свой прошлогодний рекорд в 27 бургеров, съеденных за 10 минут. Второй год подряд она становится победительницей данного конкурса.

Примечательно, что вес девушки составляет менее 60 кг, при том, что средний вес участников подобных соревнований превышает 100 кг, пишет ТАСС.

Данный конкурс был приурочен к празднованию американского Дня независимости, 4 июля.

В качестве приза американка получила $1,5 тысячи. Она принимала участие в подобных соревнованиях и нередко становилась победительницей.

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