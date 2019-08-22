Mail.ru Group станет владельцем каршеринга YouDrive

Автомобильный парк YouDrive планируется увеличить в несколько раз. Фото: @youdrive_official/ instagram

Автомобильный парк YouDrive планируется увеличить в несколько раз. Фото: @youdrive_official/ instagram

Российская технологическая компания Mail.ru Group покупает платформу транспортных услуг YouDrive. Объявлено, что сделка пройдет в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не называется.

В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа, передающая автомобили в каршеринг YouDrive Pool, а также сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business.

Все средства YouDrive направит в развитие компании. Так, автомобильный парк планируется увеличить в несколько раз. В августе пользователям будет доступно 2,5 тысяч авто, в течение года количество автомобилей вырастет до 10 тысяч.

Сейчас крупнейшими по численности и популярности автомобилей на рынке каршеринга являются «Делимобиль», у которого 12,5 тысяч автомобилей в парке и «Яндекс.Драйв» с 11,5 тысячами машин.

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