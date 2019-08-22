Два велопробега перекроют дороги Петербурга на выходных

Два велопробега перекроют дороги Петербурга на выходных
Два велопробега ограничат движение транспорта 24 и 25 августа. Фото: pixabay.com

В Петербурге 24 и 25 августа ограничат движение транспорта. Перекрыть дороги было решено из-за проведения велопробегов.

В субботу, 24 августа, в городе пройдет велопробег «Приморская восьмерка», сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ограничения для транспорта вводят с 10:45 до 11:45. Для проезда будут недоступны улица Дибуновская от Липовой аллеи до улицы Савушкина, Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерная от Савушкина до улицы Оптиков, улица Оптиков от Планерной до Мебельного проезда.

Также перекроют Мебельный проезд от улицы Оптиков до Мебельной улицы, Мебельную улицу от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта, Шуваловский проспект от Мебельной до Оптиков, улицу Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы и Яхтенную от Оптиков до Богатырского проспекта.

В воскресенье, 25 августа, с 13:00 до 14:00 состоится велопробег «Вело-Колпино 2019». По ходу движения участников заезда будут перекрыты следующие улицы: Адмиралтейская от Советского бульвара до Пролетарской, Пролетарская от Адмиралтейской до улицы Братьев Радченко, улица Братьев Радченко от Пролетарской до проспекта Ленина, проспект Ленина от Братьев Радченко до Советского бульвара, Советский бульвар от проспекта Ленина до Адмиралтейской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпинском районепройдет велопробег ко Дню государственного флага Российской федерации.

велопробег колпино крти новости спб ограничения движения приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ведущие специалисты Петербурга заабатывают меньше московских
“Дверь в Светлое Будущее” появилась на Парнасе
КГИОП проверит факт замены парадных дверей на объекте культурного наследия
Гигантский валенок начинает путешествие по Ленобласти
Работы на мосту через реку Лубья продлили до сентября
Петербуржцу, получившему сильный ожог от борщевика, не потребовалась операция
Молодого петербуржца поймали у завода с медным кабелем в руках
Продавца обвиняют в инсценировке кражи в салоне «Билайна»