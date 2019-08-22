Два велопробега перекроют дороги Петербурга на выходных

В Петербурге 24 и 25 августа ограничат движение транспорта. Перекрыть дороги было решено из-за проведения велопробегов.

В субботу, 24 августа, в городе пройдет велопробег «Приморская восьмерка», сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ограничения для транспорта вводят с 10:45 до 11:45. Для проезда будут недоступны улица Дибуновская от Липовой аллеи до улицы Савушкина, Савушкина от Дибуновской до Планерной, Планерная от Савушкина до улицы Оптиков, улица Оптиков от Планерной до Мебельного проезда.

Также перекроют Мебельный проезд от улицы Оптиков до Мебельной улицы, Мебельную улицу от Мебельного проезда до Шуваловского проспекта, Шуваловский проспект от Мебельной до Оптиков, улицу Оптиков от Шуваловского проспекта до Яхтенной улицы и Яхтенную от Оптиков до Богатырского проспекта.

В воскресенье, 25 августа, с 13:00 до 14:00 состоится велопробег «Вело-Колпино 2019». По ходу движения участников заезда будут перекрыты следующие улицы: Адмиралтейская от Советского бульвара до Пролетарской, Пролетарская от Адмиралтейской до улицы Братьев Радченко, улица Братьев Радченко от Пролетарской до проспекта Ленина, проспект Ленина от Братьев Радченко до Советского бульвара, Советский бульвар от проспекта Ленина до Адмиралтейской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпинском районепройдет велопробег ко Дню государственного флага Российской федерации.