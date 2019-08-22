“Зенит” поздравляет Артема Дзюбу с днем рождения

Форварда пропустят через традиционный “тоннель” пинков.

Артем Дзюба празднует день рождения. Форварду петербургского “Зенита” 22 августа исполняется 31 год.

Москвич успел поиграть за “Спартак” и “Ростов”, прежде чем присоединиться к “Зениту” в 2015 году. Форвард вышел на поле в 146 матчах, отметился 41 голевым пасом и забил 56 мячей. “Зенит” вместе с Дзюбой взял золото Чемпионата России, Кубок и два Суперкубка.

Футболист выступает и в сборной России, где стал капитаном. С ним команда вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Сергей Семак, рассказывая о подготовке к матче с “Уфой”, сказал, что Дзюбу, как всякого “зенитовца” пропустят через “тоннель”. Тренер признался, что не успел его поздравить, так как Дзюба, как правило, приезжает на сборы последним.

Лука Джорджевич, новый форвард “Локомотива” рассказал, от кого ему сильнее всего доставалось в “тоннеле”, о чем GazetaSPb написала.