Что известно о прибывшей в Петербург роскошной яхте Black Pearl

"Черная жемчужина" - одна из самых больших яхт мира. Фото: Forbes

"Черная жемчужина" - одна из самых больших яхт мира. Фото: Forbes

В Петербург прибыла яхта Black Pearl, признанная лучшим парусником 2019 года и являющаяся одной из самых больших парусных яхт в мире.

Судно заметили 21 августа близ Кронштадта. Кадры, на которых роскошная яхта проходит мимо крошечной лодки, опубликовали в группе «Яхтенный туризм: Балтийское море» в соцсети «ВКонтакте».

Владелец «Черной жемчужины» — 69-летний российский бизнесмен Олег Бурлаков, занимающий 158-е место в списке Forbes. Сама яхта также числится в одном из рейтингов издания. Оценочная стоимость её составляет порядка $220 млн.

В длину Black Pearl достигает 106 метров, высота её трех поворотных мачт — около 70 метров, максимальная скорость — 17,5 узла. Яхту неоднократно отмечали различные профильные издания, подчеркивая её иновационность и внушительные размеры.

Уникальные паруса судна позволяют ему передвигаться по морю с помощью ветра и снабжать яхту электроэнергией. Это происходит за счет того, что в ткань парусов встроены гибкие солнечные панели.

Вместимость Black Pearl — порядка двенадцати человек. Яхта оборудована шестью каютами, СПА-салоном и бассейном.

В 2019 году «Жемчужина» была названа лучшей яхтой по версии The World’s Superyacht Awards.

По данным сервиса vesselfinder, до прихода в Петербург яхта заходила в порты Риги, Гданска и Портлэнда.