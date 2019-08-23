Лазукин показал в Петербурге короткую программу под песню Бобби Дарина

Российский фигурист Андрей Лазукин показал короткую программу в Петербурге. Спортсмен вышел на лед на открытой тренировке группы Алексея Мишина.

Короткая программа Лазукина прошла под композицию Mack the Knife американского исполнителя джаза и рок-н-ролла Бобби Дарина, пишет NevaSport.

В прошедшем сезоне 21-летний Андрей Лазукин стал четвертым на чемпионате России по фигурному катанию. В японском Сайтаме на чемпионате мира спортсмен дебютировал в составе национальной сборной России. Фигурист прыгнул четверной тулуп и исполнил тройной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в список самых известных людей Петербурга. Её отметили на премии “Топ-50” журнала “Собака.ру” 4 июня 2019 года. Вместе с ней победителем номинации стал тренер футбольного клуба “Зенит” Сергей Семак.