AliExpress разрешил Россиянам возвращать вещи без причины

Вещи можно будет вернуть в течение двух недель после получения. Фото: pixabay.com

Вещи можно будет вернуть в течение двух недель после получения. Фото: pixabay.com

Интернет-магазин AliExpress запустил в России новую услугу. Теперь покупатели без причины могут вернуть товар обратно продавцу.

Нововведение действует на территории РФ с сегодняшнего дня, 23 августа. Согласно данным онлайн-платформы, вернуть покупку без объяснений причины можно в течение двух недель после ее получения. Возврат бесплатный.

Новые правила не распространяется на смартфоны, электронные компоненты для гаджетов, а также на нижнее белье.

До настоящего момента отправить товар обратно можно было только при его несоответствии с заявленными характеристиками.

Нововведение может повысить интерес у покупателей на покупку одежды и обуви.

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