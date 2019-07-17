Эрмитаж просит остерегаться фейковых сайтов музея

Представители Государственного Эрмитажа призывают жителей и гостей Санкт-Петербурга остерегаться подделок сайта музея.

Сообщается, что в Интернете появляется все больше сайтов, адреса и дизайн которых практически не отличаются от официального сайта Государственного Эрмитажа. Единственным реальным сайтом является www.hermitagemuseum.org. Только там можно приобрести билеты для посещения музея.

На фейковых сайтах мошенники или перекупщики также предлагают купить билеты, в связи с чем невнимательные граждане рискуют стать жертвой обмана.

Отмечается, что подделки сайта музея всё чаще встречаются на просторах Сети. Обманутые мошенниками граждане теряют деньги и время.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Леонид Парфенов и Тина Канделаки проведут лекции на VK Fest 2019 в рамках образовательной программы фестиваля.