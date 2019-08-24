Экранизация романа «Метро 2033» выйдет на экраны в 2022 году

На своей страничке в Instagram автор также анонсировал премьеру. Фото: Instagram

На своей страничке в Instagram автор также анонсировал премьеру. Фото: Instagram

Автор сообщил о предстоящей премьере, но не назвал режиссера и актеров.

Дмитрий Глуховский автор серии романов о будущем «Метро», рассказал в эфире телеканала ТП-3 в социальной сети «ВКонктакте» о готовящихся съемках экранизации романа «Метро 2033».

Писатель подчеркнул, что первый показ запланирован на 1 января 2022 года.

Имена режиссера, сценариста и актеров названы не были, однако стало известно, что работу будут продюсировать Евгений Никишов и Валерий Федорович.

Напомним, что время событий в романе относится к 2033 году, тогда весь мир оказывается разрушенным из-за природного катаклизма. Человечество почти полностью погибло, а немногие спасшиеся укрылись в метро. А главный герой романа проходит испытания, ради спасения станции метро, оказавшейся под угрозой.

Произведение появилось в продаже в 2005 году и сразу же стало бестселлером. Затем были написаны другие книги серии: «Метро 2034» и «Вселенная Метро 2033», — они продолжили серию постапокалиптических рассказов.

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