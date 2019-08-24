Экранизация романа «Метро 2033» выйдет на экраны в 2022 году

Автор сообщил о предстоящей премьере, но не назвал режиссера и актеров.
Дмитрий Глуховский автор серии романов о будущем «Метро», рассказал в эфире телеканала ТП-3 в социальной сети «ВКонктакте» о готовящихся съемках экранизации романа «Метро 2033».
Писатель подчеркнул, что первый показ запланирован на 1 января 2022 года.
Имена режиссера, сценариста и актеров названы не были, однако стало известно, что работу будут продюсировать Евгений Никишов и Валерий Федорович.
Напомним, что время событий в романе относится к 2033 году, тогда весь мир оказывается разрушенным из-за природного катаклизма. Человечество почти полностью погибло, а немногие спасшиеся укрылись в метро. А главный герой романа проходит испытания, ради спасения станции метро, оказавшейся под угрозой.
Произведение появилось в продаже в 2005 году и сразу же стало бестселлером. Затем были написаны другие книги серии: «Метро 2034» и «Вселенная Метро 2033», — они продолжили серию постапокалиптических рассказов.
Ранее GazetaSPB сообщила о состоянии Михалкова после семи операций.