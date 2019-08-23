Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссер переживает сложное восстановление, но все равно приехал на крымский фестиваль.

Никита Михалков сломал ногу, но все равно приехал на фестиваль “Таврида-Арт” в Крыму. Режиссер пришел на красную дорожку с костылями.

Михалков рассказал Ura.ru 23 августа, что у него треснула кость, а при замене бедренного сустава в организм попала инфекция. Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза. Сейчас он переживает сложное восстановление, но все равно решил приехать на фестиваль, несмотря на уговоры “отсидеться”.

Режиссеру 21 октября исполнится 74 года. Михалков начал сниматься в 14 лет — среди его работ роли в “Я шагаю по Москве”, “Жмурки”, “Сибирский цирюльник”, который он лично снял. В прошлом году у Михалкова родился правнук Федор.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Михалкову приходится “учиться ходить”.