Михалков рассказал о том, что ему приходится «учиться ходить»

Режиссер объяснил, как себя чувствует после операции.
Режиссер Никита Михалков прокомментировал свое самочувствие во время торжественной церемонии открытья Московского международного кинофестиваля. Он пришел на красную дорожку с палочкой – по фотографиям видно, что режиссеру сложно стоять. Михалков пояснил, что ему нельзя долго стоять, только сидеть. Он подчеркнул, что сейчас в его жизни не самый простой период – после операции ему приходится учиться ходить, передает RT.
Напоминаем, что режиссер перенес две операции на бедро еще осенью 2018 года. Его родственники просили поклонников не беспокоится о здоровье Михалкова, объясняя его травму случайностью. Тем не менее, незадолго до операции режиссер поскользнулся и упал в Нижнем Новгороде.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа. Она отказывается называть диагноз писателя.