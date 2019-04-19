Михалков рассказал о том, что ему приходится «учиться ходить»

Михалков перенес две операции и учиться ходить заново. Фото: Kremlin.ru
Михалков перенес две операции и учиться ходить заново. Фото: Kremlin.ru

Режиссер объяснил, как себя чувствует после операции.

Режиссер Никита Михалков прокомментировал свое самочувствие во время торжественной церемонии открытья Московского международного кинофестиваля. Он пришел на красную дорожку с палочкой – по фотографиям видно, что режиссеру сложно стоять. Михалков пояснил, что ему нельзя долго стоять, только сидеть. Он подчеркнул, что сейчас в его жизни не самый простой период – после операции ему приходится учиться ходить, передает RT.

Напоминаем, что режиссер перенес две операции на бедро еще осенью 2018 года. Его родственники просили поклонников не беспокоится о здоровье Михалкова, объясняя его травму случайностью. Тем не менее, незадолго до операции режиссер поскользнулся и упал в Нижнем Новгороде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа. Она отказывается называть диагноз писателя.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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