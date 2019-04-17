Жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа

Состояние писателя удалось стабилизировать.

Ирина Лукьянова рассказала о том, как себя чувствует Дмитрий Быков 17 апреля. Она отметила, что пока говорить о том, чем все обернется – врачи воздерживаются от постановки прогнозов. На данный момент состояние писателя оценивают как тяжелое – его ввели в медицинский сон, передает телеканал «360». Лукьянова подчеркнула, что не считает нужным рассказывать диагноз мужа, так как это неважно.

Напоминаем, что Быкову стало плохо еще на пути в Уфу – туда он летел, чтобы выступить с лекцией. В итоге его госпитализировали в местную больницу. В Минздраве считают, что нет необходимости перевозить его в Москву, передают РИА Новости.

Некоторые знакомые Быкова уверяют, что причиной для ухудшения здоровья стала энцефалопатия, а другие – говорят об инсульте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.