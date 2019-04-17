Жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа

Дмитрий Быков. Фото: Википедия
Дмитрий Быков. Фото: Википедия

Состояние писателя удалось стабилизировать.

Ирина Лукьянова рассказала о том, как себя чувствует Дмитрий Быков 17 апреля. Она отметила, что пока говорить о том, чем все обернется – врачи воздерживаются от постановки прогнозов. На данный момент состояние писателя оценивают как тяжелое – его ввели в медицинский сон, передает телеканал «360». Лукьянова подчеркнула, что не считает нужным рассказывать диагноз мужа, так как это неважно.

Напоминаем, что Быкову стало плохо еще на пути в Уфу – туда он летел, чтобы выступить с лекцией. В итоге его госпитализировали в местную больницу. В Минздраве считают, что нет необходимости перевозить его в Москву, передают РИА Новости.

Некоторые знакомые Быкова уверяют, что причиной для ухудшения здоровья стала энцефалопатия, а другие – говорят об инсульте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
госпитализация Дмитрий Быков
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа
Эксперты выбрали лучшую машину 2019 года
На eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама
В результате ДТП в Песочном госпитализировали пять человек
Баскетбольный «Зенит» уступил «Калеву»
Клещи покусали 17 юных петербуржцев
На «Черной речке» не нашли ничего опасного
Подземка рассказала о группе, которая посвятила песню «Звездной»