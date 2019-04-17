Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писатель и журналист Дмитрий Быков введен в состояние медикаментозной комы в одной из больниц Уфы. Переводить пациента в Москву не планируют. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игоря Молчанова, в ходе проведенного медицинскими специалистами телеконсилиума было решено оставить писателя в больнице Уфы в медикаментозной коме и на искусственном дыхании.

Отмечается, что телемедицинская консультация со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии была организована по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что писателю стало плохо в самолете, на котором 16 апреля он летел в Уфу для проведения лекции. С самолета его экстренно госпитализировали в нейрореанимацию.