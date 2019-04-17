СМИ: Писатель Дмитрий Быков впал в кому. Его состояние тяжелое

Писатель должен был выступать с лекцией 16 апреля в Уфе. Но за несколько часов до мероприятия он почувствовал себя плохо.

Дмитрия Быкова, пишет ТАСС со ссылкой на другое издание, госпитализировали. В свою очередь, по информации “Комсомольской правды” у писателя произошел инсульт. В настоящее время Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы.

Также “Интерфакс” сообщает, что госпитализацию подтвердил главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов. Писатель почувствовал себя плохо накануне вечером.

Отметим, Быков является одним из ведущих программы “Один” на радиостанции “Эхо Москвы”. Официально диагноз пока не подтвержден.

Дмитрий Быков должен был выступать с лекцией, посвященной русским анекдотам.