Forbes составил топ самых дорогих актрис в мире

Первое место заняла Скарлетт Йохансон, которая сыграла в последнем фильме «Мстители».

Актриса из Соединенных Штатов Америки Скарлетт Йохансон оказалась на вершине списка топ-10, который составило издание Forbes. Так, ее годовой доход составляет $56 миллионов долларов, опубликовал в пятницу журнал.

Также сообщается, что большая часть дохода Йохансон – гонорар за фильм «Мстители: Финал». Сразу за ней на втором месте колумбийско-американская актриса София Вегара, она заработала $44,1 миллиона долларов. Узнать актрису можно по роли в сериале «Американская семейка», который на экранах с 2009 года.

Тройку самых высокооплачиваемых актрис в мире завершила Риз Уизерспун, которая помимо актерской деятельности занимается продюсированием, доход Риз достиг $35 миллионов.

Если сложить годовые доходы всех актрис из топ-10, получится внушительная цифра — $314,6 миллионов долларов, сообщает Интерфакс.

Ранее GazetaSPB сообщила о готовящейся экранизации романа «Метро 2033».