Испанский «Атлетик» стал победителем турнира памяти Юрия Морозова

Победителем в турнире памяти стал испанский "Атлетик". Фото: fc-zenit.ru

Победителем в турнире памяти стал испанский "Атлетик". Фото: fc-zenit.ru

В воскресенье, 25 августа в Петербурге завершился международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. Футболисты академии «Зенита» заняли пятое место.

В Петербурге в академии ФК «Зенит» прошел XIV международный турнир памяти Юрия Морозова. Победителем стал испанский «Атлетик», который в финале обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 1:0. Третье место занял немецкий «Ред Булл Лейпциг», сообщают в спортивном клубе.

Футболисты академии «Зенита» заняли пятую строчку в таблице турнира. В заключительном матче они обыграли «Аустрию» со счетом 4:0. Защитника Юрия Коледина признали лучшим игроком соревнований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, проиграв «Уфе». Футбольный клуб «Уфа» обыграл петербургский «Зенит» домашнем матче седьмого тура РПЛ. Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе завершился со счетом 1:0.