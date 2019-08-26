В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекло в машине ради планшета

Подозреваемый проник в чужой автомобиль, чтобы забрать оттуда гаджет, а в итоге попал в отделение полиции.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в пресс-службе УВО. Уточняется, что все произошло поздно ночью 24 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 27-летний мужчина разбил стекло в машине и проник в нее, чтобы похитить планшет. Сотрудникам вневедомственной охраны рассказали о случившемся работники ресторана, рядом с которым был припаркован автомобиль – он принадлежал гостю заведения. Злоумышленника удалось оперативно задержать и доставить в отделение. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жестоким убийцей женщины на Новаторов мог оказаться ее сосед. Злоумышленник похитил припаркованный у дома Volvo своей жертвы. Задержанный уже признался в совершении преступления.