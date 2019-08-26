В Москве тушили женский монастырь

По предварительным данным, загорелась старая деревянная постройка.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях – некоторые даже поделились видеозаписями. Люди пишут, что на Центральном бульваре в центре Москвы пылал Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. На место уже вызвали спецслужбы, спасатели занимаются ликвидацией возгорания. Им приходится делать это сверху при помощи оборудования – горит что-то на верхних этажах. Пока непонятно, что именно и как такое могло произойти.

Судя по кадрам, от здания поднимается густой черный дым. Не ясно, есть ли пострадавшие.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Невском районе Петербурга снова горит склад. Складское помещение загорелось на Хрустальной улице Санкт-Петербурга. Площадь возгорания достигла 200 м2. На тушение другого (горело 4 тысячи м2 на Складской улице) ушло 24 часа и 40 минут.