В поселке Свердлова пожилой отец подозревается в убийстве сына

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в убийстве сына. Все произошло 24 августа в поселке им. Свердлова.

Вместе с детьми 55-летний отец распивал алкогольные напитки. В результате произошедшего конфликта, вызванного одним из сыновей, отец ударил его ножом в область груди. 31-летний пострадавший умер на месте, не дождавшись скорой помощи.

Согласно данным Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти, подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

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