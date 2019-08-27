В поселке Свердлова пожилой отец подозревается в убийстве сына

В поселке Свердлова пожилой отец подозревается в убийстве сына
Пожилого отца задержали. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в убийстве сына. Все произошло 24 августа в поселке им. Свердлова.

Вместе с детьми 55-летний отец распивал алкогольные напитки. В результате произошедшего конфликта, вызванного одним из сыновей, отец ударил его ножом в область груди. 31-летний пострадавший умер на месте, не дождавшись скорой помощи.

Согласно данным Следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти, подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что девочку, которая пострадала в Турции, пока не будут перевозить обратно в Санкт-Петербург.

Следственный комитет РФ убийство уголовное дело
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