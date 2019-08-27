Мужчина отсидит 18 лет за убийство в Вырице

Причиной для совершения преступления стал конфликт на почве алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.

Мужчину признали виновным в том, что он лишил жизни двух человек. Летом прошлого года он распивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент между ними развязался конфликт, из-за чего обвиняемый схватился за нож и нанес приятелю несколько ранений. Тот скончался на месте из-за серьезных травм, несовместимых с жизнью.

Помимо этого, мужчина тем же летом пил с другим знакомым, но уже в одной из квартир. По непонятной причине он набросился на собутыльника и избил его гантелью, а затем нанес смертельные ранения ножом. Он тоже умер, не дождавшись помощи врачей.

Чтобы скрыть факт преступления, он пытался сжечь квартиру. Перед этим он прихватил с собой некоторые вещи погибшего.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина сел на десять лет за убийство пассажира в автобусе.