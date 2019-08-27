В Коми задержали петербуржца-разорителя птичьих гнезд

Мужчина выкрал двух редких птенцов и хотел из продать.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Все случилось недалеко от Воркуты. 30-летний петербуржец нашел в скале гнездо сапсанов из семейства соколиных. Этот видео занесен в Красную книгу, о чем мужчина знал. Он решил выкрасть двух малышей и продать их – по пути к покупателю его и задержали. Петербуржец направлялся в Татарстан, но его удалось остановить в Коми.

Малыши находятся под присмотром ветеринаров, а подозреваемого в совершении преступления допрашивают полицейские. В его отношении возбудили уголовное дело, мужчине грозит реальный тюремный срок – до трех лет лишения свободы и серьезный штраф.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подозреваемого в убийстве мужчины на стройке в Шушарах задержали. 42-летний мужчина распивал со свои знакомым 1963 года рождения спиртные напитки. Позже, в ходе возникшей между ними ссоры, подозреваемый несколько раз ударил ножом своего собутыльника.