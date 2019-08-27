Подозреваемого в убийстве мужчины на стройке в Шушарах задержали

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого на стройке жилого дома в Шушарах 20 августа.

Согласно версии следствия, 20 августа на территории строящегося дома в поселке Шушары, 42-летний подозреваемый распивал со свои знакомым 1963 года рождения спиртные напитки. Позже, в ходе возникшей между ними ссоры, подозреваемый несколько раз ударил ножом своего собутыльника. Потерпевший скончался спустя два дня в больнице от полученных повреждений. Об этом сообщает СК РФ по Петербургу.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе расследования был задержан 42-летний мужчина.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте.