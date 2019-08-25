В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте

Пьяный водитель не хотел, чтобы его документы проверяли, и не остановился, а поехал вместе с полицейским дальше.
Сегодня около 5 утра пьяный молодой человек 22 лет на отцовской машине кружил по дворам района Шушары в поисках уединенного местечка, чтобы побыть с девушкой. Так, молодые люди, сами того не заметив, остановились у входа в отдел полиции.
Через некоторое время сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль на их парковке и решили проверить документы. На тот момент молодой человек не был за рулем, но к моменту прихода полицейского, сел на место водителя нажал на газ.
Представитель власти пытался остановить водителя и проверить его документы, но тот не остановился. Так, полицейский прокатился на капоте машины «Hyundai Solaris» вместе с нарушителем.
О произошедшем сообщили подписчики сообщества «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», опубликовано видео с места событий.
Скрывшегося водителя отыскали и составили административный протокол, а также возможно обвинение по факту «Применения насилия в отношении представителя власти».
Ранее GazetaSPB сообщила, что информацию о халатности тюменских врачей проверит Следственный Комитет.